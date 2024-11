Manteiga Caseira com 2 ingredientes Passo a Passo: Guia Completo Manteiga Caseira com 2 ingredientes Passo a Passo: Guia Completo Receitas de Pesos|Do R7 09/11/2024 - 07h09 (Atualizado em 09/11/2024 - 07h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Manteiga Caseira

Com poucos ingredientes, você tem a oportunidade de personalizar a manteiga de acordo com o seu gosto Veja a receita completa no link

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos.

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Como Fazer Bolo Mole de Fubá Simples e Gostoso

O Melhor Bolo de Chocolate Caseiro com Cobertura – Faça Hoje Mesmo!

Receita de Bolo de Banana Fit com 3 Ingredientes para o Café da Manhã