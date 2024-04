Mousse de Leite Ninho - Aprenda a fazer essa delícia em apenas 4 ingredientes

Alto contraste

A+

A-

Mousse de Leite Ninho é uma sobremesa deliciosa e fácil de fazer, que vai conquistar o seu paladar. Com apenas 4 ingredientes, você pode preparar essa receita hoje mesmo e se deliciar com uma textura cremosa e um sabor incrível. O segredo está no uso do leite em pó, que dá um toque especial ao mousse. Basta misturar os ingredientes, levar à geladeira por algumas horas e pronto, você terá uma sobremesa que vai encantar toda a família.

Quer aprender a fazer esse Mousse de Leite Ninho irresistível? Consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Melhores Receitas - Receitas de Pesos e siga o passo a passo dessa receita deliciosa! Saiba mais aqui.

Leia mais em Melhores Receitas - Receitas de Pesos

• Pão caseiro de liquidificador não precisa sovar MELHOR receita

• Pão caseiro com aveia super fácil de fazer nutritivo e saboroso pra começar o dia bem

• Gelatina 3 ingredientes receita que eu faço com frequência

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.