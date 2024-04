Alto contraste

Mousse de maracujá rápido com 3 ingredientes incrivelmente fácil

Descubra como fazer um delicioso mousse de maracujá em apenas alguns minutos! Com apenas 3 ingredientes, essa sobremesa é incrivelmente fácil de preparar. Confira!

Quer aprender a fazer um mousse de maracujá rápido e delicioso? Com apenas 3 ingredientes, você poderá saborear essa sobremesa refrescante em poucos minutos. A combinação do azedinho do maracujá com a doçura do leite condensado resulta em um creme leve e saboroso, perfeito para encerrar uma refeição com chave de ouro.

A receita é tão simples que você vai se surpreender. Basta bater no liquidificador o suco de maracujá, o leite condensado e o creme de leite até obter uma mistura homogênea. Em seguida, é só levar à geladeira por algumas horas e pronto! Você terá um mousse de maracujá cremoso e com um sabor irresistível.

Além de ser fácil de fazer, esse mousse de maracujá também é uma opção econômica, já que utiliza poucos ingredientes. É uma sobremesa perfeita para surpreender os convidados em um almoço ou jantar especial, ou até mesmo para aquela sobremesa rápida do dia a dia.

