Quindim Caseiro: Receita Brasileira Passo a Passo Quindim Caseiro: Receita Brasileira Passo a Passo Receitas de Pesos|Do R7 13/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quindim Caseiro

O quindim é uma deliciosa sobremesa brasileira feita com gemas de ovos, açúcar e coco ralado, formando uma textura cremosa e brilhante. Esse doce de origem portuguesa ganhou popularidade no Brasil, especialmente no Nordeste.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Receitas de Pesos!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Bolo de Milho de Lata Cremoso é uma Receita Fácil no Liquidificador

Receita de Pudim Bolo Cremoso: Aprenda o Passo a Passo

Receita de Tareco: Como Fazer o Biscoito Nordestino Tradicional