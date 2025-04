Receita coringa pra impressionar sem esforço Canelone com massa de pastel é puro amor! Canelone de presunto e queijo com massa de pastel Recheio cremoso, molho caseiro e zero complicação! Salva pra testar no fim de semana... Receitas de Pesos|Do R7 23/04/2025 - 13h26 (Atualizado em 23/04/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Canelone de presunto e queijo com massa de pastel

Canelone de presunto e queijo com massa de pastel Recheio cremoso, molho caseiro e zero complicação! Salva pra testar no fim de semana!

Consulte no nosso parceiro Receitas de Pesos para a matéria completa!

Leia Mais em Receitas de Pesos:

Plantar Salsinha em Casa Nunca Foi Tão Fácil

Como Fazer Risoto de Frango Irresistível em Casa!

Como Fazer Molho Pesto Cremoso com Ingredientes Naturais!