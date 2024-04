Torta de Mirtilo a Galette: uma delícia irresistível

Alto contraste

Torta de Mirtilo a Galette, Simples e Maravilhosa Torta de Mirtilo a Galette, Simples e Maravilhosa (Receitas de Pesos)

A Torta de Mirtilo a Galette é uma sobremesa simplesmente irresistível. Feita com mirtilos frescos e uma massa crocante, essa galette é perfeita para qualquer ocasião. A combinação do sabor doce dos mirtilos com a textura amanteigada da massa faz dessa torta uma verdadeira tentação.

Quer aprender a fazer essa delícia? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Melhores Receitas - Receitas de Pesos e se delicie com essa torta divina!

Torta de Mirtilo a Galette, Simples e Maravilhosa

