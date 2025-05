MAR apresenta a mostra “Dança Barbot!” MAR apresenta a mostra “Dança Barbot!” Dança Barbot! apresenta a trajetória e as contribuições do bailarino e coreógrafo Rubens Barbot... Revista Manchete|Do R7 08/05/2025 - 17h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MAR apresenta a mostra "Dança Barbot!" Dança Barbot! apresenta a trajetória e as contribuições do bailarino e coreógrafo Rubens Barbot (1949-2022) para a dança contemporânea no Brasil. A exposição conta com instalações, fotografias e vídeos, nos quais o público pode conhecer o trabalho pioneiro do artista. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Manchete e descubra mais sobre essa homenagem ao legado de Rubens Barbot!