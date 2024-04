Cão Buldogue Francês finge estar com olho machucado para dormir na cama dos pais

Alto contraste

A+

A-

Buldogue finge estar com olho machucado para dormir na cama dos pais. Buldogue finge estar com olho machucado para dormir na cama dos pais. (Amo meu PET)

(Foto: Instagram/@laysesinatra) Buldogue finge estar com olho machucado para dormir na cama dos pais.

Um cão da raça Buldogue Francês tem chamado a atenção nas redes sociais ao fingir estar com o olho machucado para conseguir dormir na cama dos pais. As imagens compartilhadas no Instagram mostram o esperto animal piscando o olho de maneira estranha, o que logo preocupou seus tutores.

Esse comportamento peculiar do cachorro deixou seus donos intrigados e preocupados com a saúde ocular do animal. Porém, após uma visita ao veterinário, eles descobriram a verdadeira intenção por trás desse gesto.

Afinal, o Buldogue Francês estava apenas simulando um olho machucado para conquistar o privilégio de dormir na cama dos pais. Uma verdadeira farsa que derreteu o coração de todos que assistiram ao vídeo.

Para saber mais sobre essa história curiosa e divertida, consulte a matéria completa no site do Amo Meu Pet. Não perca essa incrível trama protagonizada por um esperto cãozinho!

Leia mais em Amo Meu Pet

• Cão Buldogue Francês começa a piscar olho de maneira estranha, tutores se preocupam e então descobrem a farsa

• Cão Bernese pede carinho de maneira mais fofa e internautas não 'perdoam' atitude de tutor

• Jovem avista filhote de gato prestes a cair em bueiro e decide tomar uma atitude

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.