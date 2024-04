Alto contraste

A+

A-

Após anos vivendo em abrigo, gato idoso é finalmente adotado e se sente seguro e amado em novo lar Após anos vivendo em abrigo, gato idoso é finalmente adotado e se sente seguro e amado em novo lar (Amo meu PET)

Após anos vivendo em abrigo, gato idoso é finalmente adotado e se sente seguro e amado em novo lar.

Descubra a emocionante história completa do gato idoso e sua nova vida no site do nosso parceiro Amo Meu Pet. Consulte a matéria completa e se emocione com essa linda história de amor e superação.

Leia mais em Amo Meu Pet

• Após anos vivendo em abrigo, gato idoso é finalmente adotado e se sente 'seguro e amado' em novo lar

• Cachorro fofo e cheio de energia é disponibilizado para adoção - mas ele tem um grande problema

• Cachorrinha entra em 'portal' para tentar fugir de banho em pet shop; entenda

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.