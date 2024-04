'Prefeito da coitadolândia': Cão tem a reação mais indignada ao precisar limpar a pata após passeio

Alto contraste

Cachorro dramático resmunga quando a tutora limpa suas patinhas com o Spray Higienizador de Patas. (Foto: Reprodução TikTok/@gabrielahatae)

Descubra a reação hilária desse cão ao ter suas patas limpas após um passeio!

Quando se trata de cuidar de seus pets, alguns tutores precisam enfrentar situações engraçadas. É o caso desse cão, apelidado carinhosamente de "prefeito da coitadolândia". Após um passeio, sua tutora decide limpar suas patinhas com o Spray Higienizador de Patas. E o que acontece em seguida é simplesmente hilário!

Na imagem acima, podemos ver a expressão indignada do cão enquanto sua tutora limpa suas patinhas. O bichinho resmunga e faz caras e bocas, mostrando claramente que não está nada satisfeito com a situação.

Para conferir a reação completa desse cãozinho dramático, consulte a matéria completa no site do nosso parceiro Amo Meu Pet. Prepare-se para dar boas risadas e se encantar com a personalidade desse pet!

