Encontro com gatinho salva vida de cão a caminho da eutanásia; assista Animal seria sacrificado quando recebeu pedido de um último teste para adoção RPet|Do R7 06/05/2025 - 13h53 (Atualizado em 06/05/2025 - 13h53 )

Abrigo testou Ozzy para saber se ele poderia conviver com gatos Reprodução/Instagram/call4angels

Ozzy, um cão preto com aparência de um pitbull, estava prestes a ser levado para seu destino final: uma clínica onde passaria por eutanásia. Mas um gatinho cruzou seu caminho no último minuto e mudou a sua vida.

O cão vivia em um abrigo para animais em Oklahoma, nos Estados Unidos, mas não estava tendo sorte em sua busca por adoção. A aparência de pitbull fez com que ele fosse considerado “muito perigoso” por muitos. Outros se recusavam a ter um cão preto. Animais com pelos pretos são adotados com menos frequência, pois as pessoas associam a cor à má sorte e ao infortúnio, de acordo com um artigo do site especializado Dogster.

Parecia que as chances de adoção de Ozzy tinham terminado, e os funcionários do abrigo decidiram por sacrificar o cão.

A caminho da consulta de eutanásia, um último pedido surgiu. Uma família em outro estado norte-americano se apresentou em busca de um cão. Ela tinha quatro gatos e, por isso, era fundamental saber se o animal teria temperamento para conviver com companheiros felinos. Os funcionários do abrigo decidiram fazer o teste com Ozzy, mas sem grandes esperanças.

‌



Durante o teste, registrado em vídeo, Ozzy se aproxima timidamente de um gato. Ele sente o cheiro, fica parado e então dá um passo para trás gentilmente, dando espaço ao felino. Nenhuma agressão ou instinto predatório foi percebido. Ozzy tinha passado pelo teste.

Os tutores do cão, que publicaram o vídeo, afirmaram que não sabiam que o abrigo realizaria o teste dessa maneira. Para a revista Newsweek, eles disseram que consideraram o método potencialmente inseguro, mas que estavam gratos por o gato não ter se machucado.

‌



Poucos dias após o teste, Ozzy deixou o abrigo e se mudou para o Colorado, onde vive com sua nova família.

O vídeo, publicado nas redes sociais em fevereiro, logo viralizou. Muitos que acompanharam a reviravolta na vida de Ozzy celebraram a ‘grande sorte” do cão. “Estou muito feliz em saber que ele não foi tirado desta vida. Também estou feliz por ele ter um novo lar. Espero que ele possa viver o resto dos seus dias feliz e alegre”, escreveu um internauta.

