Galo que perdeu os pés recebe cuidados especiais de idosa e filha em MG Para melhorar a mobilidade, o galo utiliza um par de tênis adaptado, além de um andador feito de PVC RPet|Do R7 02/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h27 )

Galo Joãozinho foi comprado por Antônia há cinco anos por R$ 100 em um estabelecimento local Reprodução/Instagram - @recordbrasilia

Antônia Amélia Souza, de 86 anos, e a filha, Gleida Souza, de 67, adotaram medidas para garantir a locomoção de um galo chamado Joãozinho, que perdeu os dois pés após um acidente. As duas moradoras do bairro Carmelo, em Passos (MG), modificaram o ambiente doméstico para atender às necessidades do animal, que tem oito anos.

Joãozinho foi comprado por Antônia há cinco anos por R$ 100 em um estabelecimento local. Inicialmente criado de forma convencional, o galo passou a receber cuidados especiais após sofrer queimaduras decorrentes do calor intenso e da estiagem, o que levou à amputação dos dois membros.

Após a perda dos pés, a família desenvolveu formas de auxiliar a locomoção do animal. Um andador foi improvisado para facilitar sua movimentação dentro de casa. Além disso, Joãozinho segue uma dieta que inclui ovo, tomate-cereja, alface, canjiquinha e ração. A troca de água ocorre cerca de 15 vezes ao dia.

Para melhorar sua mobilidade, o galo utiliza um par de tênis adaptado, e uma bota de crochê está sendo confeccionada por uma parente. A família também entrou em contato com uma empresa especializada em próteses para animais, em Barretos (SP), para avaliar a possibilidade de uma solução definitiva.

Os custos com Joãozinho incluem R$ 600 pela cirurgia de remoção dos pés e R$ 35 por curativo e injeção, aplicados duas vezes por semana. A família segue com os cuidados necessários para manter a qualidade de vida do animal.

