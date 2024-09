9 de Setembro: Dia do Veterinário no Brasil Além da saúde dos bichos, profissionais trabalham na garantia dos alimentos de origem animal, pesquisas e prevenção de doenças Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 08/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 02h00 ) ‌



No dia 9 de setembro de 1933, o então presidente do país, Getúlio Vargas, assinava o Decreto nº 23.133, regulamentando a profissão e estabelecendo condições e campos de atuação para o exercício da medicina veterinária. Segundo dados do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o Brasil tem mais de 240 mil profissionais, sendo 182 mil em atuação.

Esse conteúdo é para esclarecer que a abrangência dos médicos dos animais vai muito além das clínicas e hospitais. Os profissionais são muito importantes na prevenção e redução de doenças zoonóticas - aquelas que passam dos animais para as pessoas; nas pesquisas para desenvolvimento de substâncias que beneficiam a saúde humana e essenciais na garantia da qualidade do alimento de origem animal consumido pelas famílias brasileiras. Como qualquer profissional da saúde, os veterinários nunca param de estudar e reciclar conhecimento.

A observação e a convivência com diversos seres humanos com esta formação, me permite expressar admiração pelos profissionais tão capacitados, dedicados e que carecem de muitos reconhecimentos e benefícios, dentre eles, respaldos financeiros e psicológicos. Medicina veterinária era meu sonho de profissão quando criança. Hoje percebo que o sonho não se sustenta apenas do amor aos animais. A rotina exige muito controle emocional para inclusive validar emoções dos tutores e prestar de forma direta ou indireta apoio psicológico às famílias. A saúde mental desses médicos precisa estar em dia.

Cada um a seu modo, trago aqui seres humanos incríveis que vestem o jaleco de heróis no dia a dia para salvar acima de tudo o amor da vida de alguém. Parabéns, feliz dia a todos os profissionais que honram o juramento prestado na faculdade e de alguma maneira trazem humanidade para situações tão delicadas e muitas vezes terminais.

Vamos acompanhar o relato da médica veterinária recém-formada, Giovanna Soares:



A doutora Iane Ferreira Marques ingressou na profissão após anos de experiência no mercado publicitário e sou prova de que quem a vê em ação jamais falaria que ela não nasceu sabendo tratar de pacientes oncológicos:



A médica Fernanda Pozenato trabalha incessantemente com o elemento surpresa e emergencial. Nos plantões de um hospital 24 horas, ela nunca sabe a situação que está por vir e nem por isso trata os pacientes como meros números. Fernanda demonstra muita capacidade profissional sem deixar de lado a empatia. Tem um coração gigante e uma capacidade de acolhimento e humanidade impressionante:



E quem cuida dos bichinhos exóticos e silvestres? O doutor Kamal Filho! Esse cara gente boa e descolado traçou seu destino na veterinária a partir da conexão muito forte que estabeleceu com um cachorro. O doutor dá orientações sobre o que fazer caso a gente encontre um animal silvestre:



O que os animais são capazes de provocar nas nossas vidas? Depende da permissão e da evolução de cada ser humano para aproveitar melhor as benfeitorias e lições que diariamente eles oferecem. Que todos tenham sensibilidade suficiente para além de querer bem os pets, reconhecer a importância dos veterinários que temos! Um feliz dia a todos!

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!