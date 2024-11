Abandono de animais: projeto de lei enquadra ação como infração gravíssima de trânsito Multa, cassação ou proibição de CNH e até prisão para motorista e passageiros - saiba detalhes Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 17/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/11/2024 - 02h00 ) twitter

Abandono de animais aumenta no final do ano Joshua Anand/Unsplash

Revoltante, desumano, cruel! As cenas de abandono de animais nos chocam o tempo todo, mas especialmente no fim do ano, segundo o relato de protetores e abrigos de animais, o número de pets deixados para trás aumenta muito.

Os insensíveis se apegam as viagens de férias, mudança de casa, de cidade ou a qualquer outra tentativa de justificativa para descartar os indefesos.

Abandonar animais é crime. E por que será que mesmo configurando crime, as cenas se repetem? Será que aumentar a punição resolve? Se esse abandono for realizado com o auxílio de um carro, o que pode acontecer a partir de agora?

Nos últimos dias, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que estabelece como crime e infração de trânsito a utilização de veículo automotor para abandonar animais domésticos em via pública.

Vamos entender o que muda daqui para frente. A advogada animalista, doutora Antília Reis, esclarece:

