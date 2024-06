Babá de pet: saiba como funciona o trabalho do profissional que cuida dos animais O bichinho permanece no conforto do lar, com seus objetos e poucas alterações na rotina

Babá de pet Gato, cachorro, tartaruga, aves e roedores - todos podem ter uma babá

Tutores que amam seus animais sabem que um fim de semana longe, um feriado ou uma viagem de férias podem se tornar um pesadelo tanto para quem se ausenta quanto para os pets. Felizmente temos várias opções seguras de hospedagem, mas em alguns casos, manter o mascote no aconchego da própria casa pode ser uma opção bem mais eficaz. Os felinos costumam ser muito mais reativos a mudança de ambiente e justamente pensando no bem estar dos nossos preciosos, entra em cena o serviço de babá de pet. Apesar de não ser uma novidade no mercado, muita gente ainda não sabe que essa modalidade existe e contempla gatos, cachorros, tartarugas, roedores, peixes, etc. O profissional sempre leva em consideração a personalidade de cada pet e as recomendações dos tutores. É um serviço que vai proporcionar além de bem estar ao animal, tranquilidade e segurança aos tutores no período de separação. Vale destacar que babá não é adestradora! O trabalho não é comportamental e sim de cuidados e manutenção da rotina e conforto.

A Marcela Gonzaga, sócia da PetSitter Delas , é tutora de 10 bichanos e 2 cachorros, babá de pet, passeadora, tem curso de primeiros socorros e explica como funciona esse serviço e ressalta a importância de buscar com antecedência o profissional que vai ter acesso a casa e aos seus pets:

