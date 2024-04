Entre Pets e Beijos |Do R7 e Lidiane Shayuri Hayashi

Coelho não é presente de Páscoa! Animais exóticos sofrem tanto quanto os outros com o abandono após datas comemorativas

Coelhinho nascido em abrigo após resgate da mãe Coelhinho nascido em abrigo após resgate da mãe (Grupo Animal Gang)

Lindos, fofos, pequeninos - difícil olhar a foto e não querer ter um bichinho assim em casa, não é mesmo? Pois é, a estética muitas vezes prevalece na hora da compra por impulso. A Páscoa está chegando e junto com a data comemorativa, a imagem do coelho é amplamente divulgada para delírio principalmente da criançada.

Erradas as crianças não estão! Os animais são lindos mesmo! Errados são os adultos ou responsáveis por elas que, para satisfazer um desejo, compram ou adquirem um animal exótico sem pesquisar e entender as peculiaridades e os cuidados que aquela nova vida necessita. Na natureza, os coelhos costumam viver aproximadamente 2 anos. Como pets, essa expectativa pode ultrapassar os 10. É bom saber também que nem todas as clínicas veterinárias atendem "os orelhudos". Os profissionais precisam ser especializados em animais silvestres.

A diretora e porta-voz do Grupo Animal Gang, Nina Zambardino, conta mais sobre a história do projeto e alerta sobre o que é importante saber antes de adquirir um animal exótico:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

E aí? Você ainda quer um coelhinho? Se sim, que ótimo! Entre em contato com o Grupo Animal Gang e adote! Se não pode adotar, mas quer ser voluntário ou ajudar de outras maneiras, entre em contato também! Vamos fazer nossa parte!

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!