Conheça o SinPatinhas - Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos Iniciativa pública, gratuita e digital criada para registrar cães e gatos em todo o território nacional Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri Hayashi 24/04/2025 - 02h00

Sonho de muitos protetores de animais e simpatizantes da causa animal, a centralização de dados dos pets é uma reivindicação antiga. Assim surge o Sinpatinhas. A criação do Governo Federal para registrar cães e gatos em todo o território nacional, está sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e é uma das principais entregas do ProPatinhas – Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. Com o objetivo de ajudar no planejamento de políticas públicas de bem-estar animal, combate ao abandono e maus-tratos, localização de tutores e guarda responsável, o SinPatinhas tira os animais da invisibilidade. A diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Vanessa Negrini, fala mais sobre a ação:

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

