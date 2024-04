Dengue e os perigos ocultos para os pets

Alto contraste

Dengue e seus perigos (Imagem criada por IA via Bing)

Os casos de dengue sinalizam que aquele local representa perigo para os pets também. Perigos externos e internos! Os animais não desenvolvem a dengue, mas a picada do mosquito pode transmitir outras doenças. Você já ouviu falar em dirofilariose ou verme do coração? Patologia que se não tratada pode provocar a morte do animal. Caso note repentinamente tosse, cansaço, falta de apetite, crescimento acelerado das unhas, salivação e feridas na pele, procure auxílio veterinário. Vale ressaltar que há formas de prevenção.

Se o mosquito é o grande vilão neste cenário, o repelente humano também representa um risco absurdamente gigante para nossos mascotinhos. A médica veterinária da Clínica Vet Zona Norte, doutora Daniela Branco, compartilha um alerta para todos os tutores:

