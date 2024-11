Descubra a importância de manter o faro do seu pet em dia É pelo olfato que cães e gatos desvendam o mundo Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 03/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/11/2024 - 02h00 ) twitter

Qual o seu sentido mais apurado? Visão, audição, tato, olfato ou paladar? Cada pessoa tem ou desenvolve habilidades diferentes. Nos gatos e cachorros, praticamente todas essas capacidades sensoriais ficam concentradas e muito mais eficazes no olfato. É pelo cheiro que os animais identificam idade, sexo, estado emocional de outros bichos em determinado local e, quando treinados, são capazes de detectar drogas, armas e até mesmo antever o colapso de saúde de uma pessoa. Manter esse instinto aguçado é essencial para o equilíbrio da mente e do corpo dos pets. Ações que envolvam atividades físicas com práticas olfativas são excelentes, mas se por algum motivo seu animal tiver alguma limitação física, saiba que apenas tarefas que estimulem o “farejar” gastam energia também e estimulam a mente. Exercitar o faro ajuda animais estressados, ansiosos e medrosos na recuperação da segurança e do equilíbrio comportamental.

E se você é aquele tutor que toma “banho” de perfume, cuidado! Os pets são muito mais sensíveis aos odores e fragrâncias fortes podem provocar até reações alérgicas neles. O adestrador comportamental Richardson Zago, fala mais sobre o assunto e dá dicas de como estimular os animais em casa. Acompanhe:

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

