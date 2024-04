É briga!!! Briga de cachorro! Saiba o que fazer e como prevenir essa situação

Entre Pets e Beijos |Do R7 e Lidiane Shayuri Hayashi

Saiba o que fazer ao presenciar uma briga de cães Saiba o que fazer ao presenciar uma briga de cães (Imagem de Linda por Pixabay)

Só de imaginar a cena dá taquicardia. Dois ou mais animais considerados os melhores amigos do homem parecem virar uma chavinha e o instinto mais primitivo de sobrevivência vem à tona. São rosnados, pelos arrepiados, cauda empinada, bocejo, pupilas dilatadas até que o confronto começa.

Segundos, às vezes minutos, de imagens aterrorizantes que infelizmente em algumas situações, podem causar ferimentos graves e até a morte de um animal.

Quem tem pet tem que ficar alerta e saber reconhecer alguns sinais. Para você que mantém mais de um animal no mesmo espaço de convívio ou sai com o seu, ou os seus pets, para passear, não custa nada ouvir as orientações de um profissional e ter em mente que tentar separar uma briga, caso ela aconteça, é importante, mas é imprescindível fazer o possível para evitá-la.

O adestrador Richardson Zago, fala sobre o assunto:

Mesmo com todas os cuidados, eles brigaram! E agora? Saiba como agir e o que nunca fazer:

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!