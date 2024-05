Latidos de cachorro em casas e apartamentos podem render multa! Saiba quais são as determinações da “Lei do Silêncio” e as punições previstas

Cachorro latindo em apartamento pode render multa (Imagem criada por IA via Freepik)

Eu não sei como são as pessoas aí da sua rua, prédio ou condomínio, mas por experiência própria, adquirida de lugares nos quais já morei, basta um barulhinho a mais para descobrir realmente quem são seus vizinhos! Fora a questão da empatia e do “tentar ser solidário” com situações atípicas, há casos que testam a paciência e perturbam o sossego não só da casa ou do apartamento ao lado, mas de muitas famílias.

E agora eu incluo os pets e seus tutores. Latir, miar, piar fazem parte da natureza do animalzinho, mas a vocalização excessiva, além de gerar incômodo na vizinhança, pode ser sinal de alerta.

Em busca de explicações, principalmente sobre os tão reclamados latidos, conversamos com a terapeuta comportamental de cães e gatos, doutora Luiza Cervenka:

E o que diz a legislação sobre a perturbação do sossego? Assunto para a advogada animalista e ativista, Antília Reis:

Se permite uma dica: antes de reclamar, pelo menos da primeira vez, tenha empatia e tente se aproximar com o coração aberto do tutor do cachorrinho que não para de latir. Muitas vezes não temos ideia do que se passa ali. Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!