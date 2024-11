Novembro Azul : entenda o câncer de próstata nos pets Os animais também precisam de um “toque” Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 10/11/2024 - 11h19 (Atualizado em 11/11/2024 - 02h00 ) twitter

O calendário pet está repleto de temas que promovem a conscientização sobre enfermidades ao longo do ano. Novembro é o mês destacado para os cuidados dos animais machos que podem desenvolver além do câncer de próstata, alterações nos testículos e pênis. Muitas vezes silencioso, o tumor atinge muito menos animais que humanos, mas nem por isso deixa de ser uma patologia grave. Tutor, fique sempre atento as alterações de comportamento e sintomas como dificuldade de urinar e sangue na urina. Exames como o de toque, ultrassonografia e tomografia auxiliam no diagnóstico. Castração pode prevenir câncer nos testículos. A médica veterinária oncologista, Iane Marques, esclarece dúvidas sobre o tema:

Leve seu animal pelo menos uma vez por ano para realizar um check-up!

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

