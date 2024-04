Mito ou verdade: os vira-latas são mais resistentes e vivem muito mais que os animais de raça? 

Alto contraste

A+

A-

Amora, minha resgatada caramelo Amora, minha resgatada caramelo (Arquivo pessoal)

As características são tão variadas que muitos se tornam exóticos. Focinho longo com orelha pequena, tórax forte com patas curtas, patas longas com rabo curto, manchas engraçadas e cores diversas — essas são algumas das particularidades físicas dos vira-latas!

Quando percebemos a mistura de duas ou mais raças em um único animal, este pode ser considerado um típico vira-lata, ou SRD — sem raça definida.

A cor caramelo, muito popular, tem sua explicação biológica. Quando o pigmento preto, o mais comum na pelagem dos cães, não é dominante, abre-se espaço para outros tons como o marrom-claro - o tão famoso caramelo, ou o branco, que é a ausência de cor. Parte do temperamento também pode ser herdada da mistura de raças.

As raças surgiram do cruzamento de animais da mesma família, daí a resposta para a padronização estética, de comportamentos e até de doenças. Já o vira-lata é fruto da mistura de várias raças e, geralmente, são animais muito mais expostos aos perigos oferecidos nas ruas. Os que sobrevivem, obviamente, só conseguem essa proeza porque são ágeis, inteligentes e seus organismos mais resistentes. Vale lembrar que o instinto de sobrevivência muitas vezes foi ativado diante de alguma situação de maus-tratos - esses episódios geram traumas que em alguns casos levam algum tempo para serem amenizados.

A médica veterinária do Hospital Pet Care, doutora Carla Berl, esclarece o que é mito e o que é verdade sobre a fama destes companheirinhos incríveis:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na capital paulista e em vários pontos do Brasil há ONGs e protetores independentes que lutam pela sobrevivência, resgate e cuidados de animais vítimas de maus-tratos e abandono. Há pontos fixos e itinerantes que realizam eventos de adoção pet.

Se você pensa em ter um amiguinho, considere a adoção e, mais ainda, avalie dar chance a um vira-lata, tomba-corações! Eu recomendo demais. Ah, dependendo do horário da leitura deste texto, segue um convite para este domingo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Reforçando: domingo, 25/02 das 9 às 16h, na Avenida Alceu Maynard Araújo, bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo.

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!