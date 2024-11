Outubro Rosa: veja os cuidados e saiba como prevenir o câncer de mama nos pets Exposição hormonal, obesidade, poluição e fumo passivo são fatores de risco para os animais Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 27/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/10/2024 - 10h03 ) twitter

Outubro Rosa também é o mês de conscientização para os pets Imagem de lookstudio no Freepik

Outubro é o período do calendário pet dedicado a ações de prevenção e conscientização do câncer de mama em animais. A doença é caracterizada pelo crescimento desordenado das células do tecido mamário. Dados do Conselho Federal de Medicina Veterinária apontam que esse tipo de tumor afeta 45% das cadelas e, aproximadamente, 30% das gatas. Em machos a patologia é mais rara, mas também pode acontecer.

A prevenção começa pela conscientização e os tutores devem saber que o cuidado deles é muito importante na manutenção da saúde dos bichinhos. A preocupação em nutrir de forma adequada e manter o pet em atividades físicas pode fazer toda a diferença.

Receber um diagnóstico da doença nunca é algo agradável, mas vale destacar que o comunicado não precisa e nem deve ser encarado como uma sentença de morte. A médica veterinária especializada em nutrologia da BRF Pet, Mayara Andrade, fala mais sobre o assunto e esclarece dúvidas:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique de olho e sempre que possível, apalpe, investigue qualquer alteração no corpo do seu animal. Um diagnóstico precoce sobre qualquer que seja a enfermidade pode aumentar muito tanto as chances de tratamento quanto de cura! E tutor, tutora, cuidem-se também! O autocuidado é mais do que necessário. Pensem que esses pets que vocês amam tanto, dependem de vocês! Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

