Primavera: saiba o que pode ajudar o pet que tem medo de chuva, ventania e trovão Veja como cuidar do bichinho durante a estação das tempestades Entre Pets e Beijos|Lidiane Shayuri HayashiOpens in new window 20/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/10/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Condicione seu pet a perder o medo das chuvas, ventanias, raios e trovões Foto de Yaroslav Shuraev

Chegou a primavera e junto com a estação mais “temperamental” de todas, as mudanças repentinas no tempo. O período considerado pelos meteorologistas o mais difícil de ser previsto traz fortes emoções também para os tutores e os pets.

Quem aí sai de casa morrendo de medo do tempo virar em algum momento e o bichinho de estimação sofrer até que alguém consiga voltar para casa? Quem tem câmera recorre às imagens para acompanhar a situação. E quando acaba a luz e perdemos o contato “com a civilização”?

Já dizia minha avó: “É melhor prevenir do que remediar!” Então, é bom encararmos essas situações com mais seriedade, entender que elas podem se tornar frequentes e na medida do possível “trabalhar” esses medos em nossos bichinhos!

Cantinhos acolhedores, luz acesa e musiquinha - vale tentar o que for possível antes que o medo se torne uma fobia e atinja o físico do animal. A terapeuta comportamental de cães e gatos, doutora Luiza Cervenka fala mais sobre o assunto:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Por aqui, ninguém solta a pata de ninguém!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.