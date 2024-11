O que fazer com os seus cães no dia de mudança? Confira dicas para ajudar o seu pet Pai de Cachorro|Celso ZucatelliOpens in new window 28/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 02h00 ) twitter

Existe um ditado que diz: “Mais perdido do que cachorro em dia de mudança”. Nesta semana, estamos mudando de casa e separei algumas dicas sobre o que podemos fazer para que esse momento seja menos traumático para eles.

Para Fátima Martins, veterinária dos meus cachorros, é importante levar os seus cães para o apartamento novo antes da mudança em si, para ajudá-los a se adaptar.

O adestrador Fernando Lopes concorda. “Se você for mudar com o pet, tente programar para que seja em um sábado, e assim conseguir ficar mais próximo dele nesse novo ambiente, mostrando que o lugar é legal, que ele pode se sentir seguro, evitando deixá-lo muitas horas sozinho.”

Ele também afirma que, uma vez no apartamento, é importante fazer muitos passeios com o seu animal aos arredores, para ajudá-lo a encarar o novo espaço com mais facilidade. “O mais legal é proporcionar o máximo que você puder de passeios, para ele conhecer o perímetro em que vai estar. Procure passear mais de uma vez, mostre o lugar; se tiver uma pracinha perto, leve ele. Faça o seu cachorro se entreter com os passeios, para dar um pouco mais de alegria para ele nessa nova mudança de vida.”

Lopes também recomenda que o tutor dê bastante atenção para o seu cão: “A partir do momento em que você colocou o seu cachorro no novo recinto, faça o máximo de enriquecimento ambiental. Compre brinquedos novos, potes novos - de preferência nas cores azul e amarelo, que atraem muito os cães. Cama você tem que manter. Também proporcione muita brincadeira com ele com esses novos brinquedos. Dê um entretenimento novo para ele gostar desse ambiente.”

O adestrador reforça que, caso essas dicas não sejam levadas a sério, o seu cachorro pode apresentar sérios problemas: “O pet pode ter problemas com o comportamento, parar de comer ou até desenvolver uma síndrome de ansiedade de separação.” Para isso, ele sugere que o tutor coloque roupas velhas na cama do cachorro para que, quando ele estiver fora de casa, o cão se sinta amparado.

Lopes também pede que os donos dos cachorros sejam pacientes com os seus animais neste período de adaptação. “No mais, também recomendo um pouco de paciência. Com a questão do xixi e cocô, calma, ele vai errar. Tenha um pouco de tranquilidade nos primeiros dias, se ele não comer o suficiente. É uma alteração, ele fica sentido. A mudança não afeta apenas a nós, a ele também”.

