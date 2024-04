Visita e festa em casa que tem cachorro: saiba como deixar o ambiente bom para todo mundo

Alto contraste

O tapete mostra quem são os verdadeiros donos da casa O tapete mostra quem são os verdadeiros donos da casa (Arquivo pessoal)

A primeira coisa que eu preciso dizer aqui é que sou exatamente aquele cara dos memes da internet. Meus cachorros moram na minha casa e as visitas precisam entender isso, como mostra meu tapete. E eu concordo com alguns vídeos que fazem sucesso nas redes sociais e me representam:

Mas é importante eu deixar claro também que este assunto é polêmico não apenas nas redes sociais, mas dentro da minha própria casa, porque a Ana, minha esposa, não concorda comigo.

Ela defende que muitas pessoas não ficam confortáveis com os cachorros e, nos eventos dela em casa, ela prefere que os cães não estejam. Ela marca banho, hotelzinho e encontra outras formas deixar os cães bem, mas fora de casa. Enfim, depois me diga se na sua casa, há também este debate de opiniões.

Voltando ao meu caso, que é o tema deste texto: receber seus convidados em casa e deixar seus cães seguros e confortáveis com isso.

Eu resolvi escrever este texto porque fiz três eventos em casa recentemente e o tema foi muito debatido. O primeiro deles gerou até discussão em família porque pedimos para alguns parentes não levarem as crianças porque um dos cães estava doente e precisava de cuidado especial.

Claro que isso gerou briga, mas faz parte. Num dos outros eventos, com mais de 80 pessoas em casa, tomamos todos os cuidados e os quatro cachorros conviveram com os convidados, adultos e crianças, sem problema. Então, vamos às dicas para que tudo funcione nestas ocasiões.

A veterinária Fátima Martins diz que a primeira coisa é entender quem são as visitas. Se são pessoas acostumadas com os seus cães, fica mais fácil. Caso contrário, alerte as pessoas sobre as “regras” de segurança. Cuidado com comida, bebida, tudo que é diferente e pode chamar a atenção do cachorro.

Recentemente, o amigo Rubinho Barrichello contou em suas redes sociais que o cachorro morreu por comer bitucas de cigarro. Uma festa em casa, com muita gente, pode ter todo tipo de produto perigoso para os cachorros. Então, nunca é demais lembrar as pessoas de que nada deve ser dado para os cães.

E ficar atento às bebidas e outras coisas que podem cair no chão. Não são poucos os casos de cães que chegam “bêbados” às emergências veterinárias depois de churrascos.

“Outro cuidado importante é com as crianças, que sempre serão as primeiras visitas interessadas em interagir com os cães e devem ser avisadas sobre os riscos para ambos: mordidas e quedas”, alerta a Dr.ᵃ Fátima.

Eu conversei também com a Dr.ᵃ Luiza Cervenka, terapeuta comportamental de cães e gatos, sobre a estratégia para deixar os moradores calmos com a chegada das visitas.

“Se na sua casa os cães são reativos e sofrem com campainhas e interfones, uma primeira estratégia é tentar fazer o contato por mensagem na chegada, receber as visitas do lado de fora e entrar com você”, ela orienta. “A casa é o local de segurança deles, conhecem a rotina e entrada e saída de pessoas e a chegada de estranhos gera insegurança para a maioria deles”.

Outra dica interessante é oferecer algo que seja mais interessante que a visita. “Depois que a visita chega e o cachorro se acalma, ele pode voltar a ficar inquieto e latir toda vez que alguém levanta pra ir ao banheiro, por exemplo.”

A dica da Luiza é oferecer algo interessante como um mordedor exclusivo ou um tapete de lamber com algo delicioso e que segure atenção deles na caminha.

Mesmo que você seja do meu time, que acha que suas visitas devem se adaptar aos seus cachorros, cuide para todos fiquem seguros e confortáveis. Assim, seu evento, grande ou pequeno, vai ser motivo de alegria e boas lembranças para todos.