Segundo episódio de Expedição Solar mostra os esforços dos Estados Unidos em prol da transição energética

Documentário Expedição Solar desembarca nos Estados Unidos

O segundo episódio do documentário Expedição Solar já está disponível para assinantes do PlayPlus. Desta vez, a produção mostra como os Estados Unidos estão lidando com a transição energética.

Por lá, o consumo excessivo de fontes fósseis está trazendo consequências profundas ao planeta. A política sobre o clima no país norte-americano vem passando por mudanças significativas recentemente, como demonstrado pelo Acordo de Redução das Emissões assinado pelos EUA.

No entanto, ainda há muito trabalho pela frente. Eventos climáticos extremos têm sido relatados com frequência nos últimos meses em todo o mundo - ondas de calor intensas e grandes inundações são apenas alguns exemplos desses eventos devastadores que estão se tornando cada vez mais frequentes.

Uma das principais apostas dos EUA na sua jornada rumo à sustentabilidade é investir fortemente nas fontes renováveis - especialmente na energia solar -, visando reduzir a dependência de fontes fósseis. Atualmente, apenas 4% da geração de energia do país vem dessa fonte limpa, mas o objetivo é alcançar 30% até 2030.

A transição energética nos Estados Unidos envolve não só o setor público, mas também empresas privadas que têm se engajado nesse processo. Durante a administração do ex-presidente Donald Trump, mesmo com pouca atenção federal para as energias renováveis, houve grande número de iniciativas em âmbito estadual e local.

Um dos desafios enfrentados pelos norte-americanos é conciliar o fortalecimento da indústria com a mudança para uma matriz energética mais sustentável. A modernização das redes de transmissão torna-se fundamental nessa jornada rumo ao futuro energético - novas linhas devem ser construídas para acompanhar essa nova realidade.

Além disso, pensar em soluções eficientes e acessíveis para armazenamento de energia é essencial no contexto atual. Tecnologias emergentes como baterias avançadas estão sendo desenvolvidas rapidamente e podem contribuir significativamente na garantia do fornecimento contínuo proveniente das fontes renováveis durante períodos sem luz solar ou ventos favoráveis.

Outra abordagem inovadora adotada pelos EUA é integrar a produção solar à agricultura por meio do conceito conhecido como agrivoltaico. Essa prática permite aumentar a eficiência no uso da terra ao combinar atividades agrícolas tradicionais com instalações fotovoltaicas - uma solução promissora especialmente nas áreas rurais onde há maior disponibilidade desses espaços.

Além disso, o país está investindo na criação de um Banco Verde Nacional que irá direcionar bilhões de dólares para comunidades em todo território americano. Essa iniciativa visa tornar a infraestrutura mais resiliente às mudanças climáticas e reduzir as emissões.

A mobilidade elétrica também tem sido uma aliada importante nessa transição energética nos Estados Unidos. A adoção crescente dos veículos elétricos contribui não apenas para a redução da poluição do ar nas cidades densamente povoadas, mas também permite aos consumidores gerarem sua própria energia limpa por meio da instalação de paineis solares em suas residências.

