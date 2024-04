Selfie Service: Gêmeas Giselle e Michelle Batista falam sobre plantar árvores em processo de compensação de carbono Dupla contou para Lucas Selfie a experiência de participar da 3ª edição do Plantio de Integração do Carbon Free 2024 a convite de Tío Nacho Brasil

Gêmeas Giselle e e Michelle Batista durante plantio de mudas nativas em Itapetininga (SP) Gêmeas Giselle e e Michelle Batista durante plantio de mudas nativas em Itapetininga (SP) (Reprodução/Selfie Service)

No programa Selfie Service desta segunda-feira (26), o apresentador Lucas Selfie conversou com as atrizes e irmãs gêmeas Giselle e Michelle Batista, do canal no Youtube GiMi, sobre a participação delas no Plantio de Integração do Carbon Free 2024, que ocorreu em Itapetininga (SP), na sexta-feira (23).

A convite de Tío Nacho Brasil, a dupla realizou o plantio de diversas mudas nativas no projeto idealizado pelo Carbon Free Brasil para compensação de carbono na atmosfera. Além das atrizes, o evento contou com quase 180 participantes e mais de 20 empresas comprometidas com a sustentabilidade. Veja o que elas disseram sobre essa experiência:

