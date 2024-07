Anime Friends recebe mais de 30 mil pessoas em abertura gratuita ao público 20ª edição do evento conta com atrações como Vincent Martella, banda ALI, Takumi Hashimoto e YUYU20 em seu primeiro dia Tudo de Entretenimento|Carol Malheiro* 19/07/2024 - 17h26 (Atualizado em 19/07/2024 - 17h36 ) ‌



Anime Friends espera receber 120 mil pessoas até o final do evento R7/Carol Malheiro/18.07.2024

O maior evento de cultura pop asiática da América Latina chegou a São Paulo, no Distrito do Anhembi, nesta quinta-feira (18). Com a participação de artistas internacionais e nacionais, apresentações inéditas e festival de cosplay, o Anime Friends 2024 fez sua abertura gratuita ao público e recebeu mais de 30 mil fãs. A organização do evento espera, até domingo (21), 120 mil pessoas.

A dupla de embaixadores do evento, os atores Takumi Tsutsui e Takumi Hashimoto, fizeram a primeira apresentação do dia. Conhecidos por interpretarem Toha Yamaji e Manabu, respectivamente, na série Jiraiya - O Incrível Ninja, eles foram recebidos com muito entusiasmo pelos fãs brasileiros. Em meio a elogios ao público presente, os atores confirmaram um novo projeto que farão juntos em breve e até cantaram uma música.

A banda ALI, conhecida por tocar o tema de abertura do anime Jujutsu Kaisen, faz show inédito no Brasil no segundo dia de evento, nesta sexta (19). Os músicos afirmaram que estão surpreendidos com a alegria e a paixão dos brasileiros durante a primeira passagem deles pelo país. “Nós buscamos fazer dessa conexão com o Brasil algo especial, queremos ser uma presença constante no evento”, confirmaram.

Essa é a primeira passagem de ALI no Brasil Carol Malheiro/18.07.2024

No palco principal, os artistas brasileiros da YUYU20, autores da trilha sonora original de Yu Yu Hakusho, abriram as apresentações. Seguidos pela banda Senpai Old School e por cinco artistas do grupo Bandai Namco Entertainment, que fizeram o primeiro show fora do Japão.

O Anime Friends fechou o primeiro dia com o famoso concurso de cosplay. Os fãs se divertiram com os cosplayers dos personagens de Five Nights at Freddy’s, Homem-Aranha, Aladdin, A Princesa e o Sapo, One Piece, Jujutsu Kaisen e Attack on Titan. As fantasias foram exibidas em um palco na Cosplay Zone e avaliadas pelo público presente.

Os cosplayers Liz Sorrentino, como Gojo Satoru, e Maru Brogioni, como Geto Suguru, da série Jujutsu Kaisen Divulgação/@osirismaru @liizditto

Para o cosplayer Thiales, de 36 anos, o cosplay é um trabalho que exige investimento e tempo, mas que possui um retorno sensacional, principalmente, dos fãs. “Essa é a terceira vez que venho ao Anime Friends, já participei da CCXP, do Festival do Japão, eu gosto de participar de todos os festivais. O que me deixa mais feliz é o carinho da galera, toda hora me param para tirar foto, gravar vídeos, é incrível esse retorno”, disse. Ele estava vestido como Deadpool em celebração ao lançamento do terceiro filme do super-herói na próxima semana.

Vincent Martella também já marcou presença no evento. Em participação ao Meet&Greet, ele tirou fotos e conversou com fãs. O ator e dublador participará dos quatro dias de evento.