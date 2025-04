BONINHO FAZ REGISTRO DE NOVO REALITY PRA ESTREAR NO SBT! Tudo de Entretenimento|Do canal Selfie Service Cortes no YouTube 16/04/2025 - 19h48 (Atualizado em 16/04/2025 - 20h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casa do Patrão? Boninho aparece em story com enigma e registra o nome “Casa do Patrão”. Seria esse o novo reality do diretor no SBT? “Que de fato pegue nos pontos que está pecando nos outros… Porque tá tudo mais do mesmo” #selfieservice

Inscreva-se no canal Lucas Selfie: https://www.youtube.com/@LUCASELFIE/

Inscreva-se no canal de cortes: https://www.youtube.com/@selfieservicecortes/

🤳 Segue a gente lá:

‌



Instagram: @lucaselfie https://www.instagram.com/lucaselfie/

Instagram: https://www.instagram.com/selfieservice/

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.