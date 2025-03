Consignado para CLT Atualizações #noticias

Consignado para CLT Atualizações #noticias Tudo de Entretenimento|Do canal Patricia Lages - Dicas de Economia no YouTube 26/03/2025 - 16h05 (Atualizado em 26/03/2025 - 20h51 ) twitter

Atualizações sobre o empréstimo consignado para trabalhadores CLT:

As taxas de juros praticadas até o momento são bem mais altas do que a população esperava, pois estão longe dos 1,8% que se pratica no consignado para servidores públicos e beneficiários do INSS.

As taxas até o momento variam entre 2,99% a 4,99% ao mês, o que equivale de 40% a 80% ao ano, e que é mais de 5 vezes superior à taxa SELIC atual de 14,25% ao ano‼️

Mas não era a Selic a grande vilã da economia do país? 🤔

‌



Você acha que esse é um “benefício” para o trabalhador ou um ótimo negócio para os bancos?

#emprestimos #consignado #PatríciaLages #DicasdeEconomia

