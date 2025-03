DESCUBRA COMO É FEITO O CARNAVAL DA GAVIÕES DA FIEL | TRAMPO ZIKA Tudo de Entretenimento|Do canal LUCAS SELFIE no YouTube 04/03/2025 - 13h41 (Atualizado em 05/03/2025 - 03h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mergulhei de cabeça no universo da Gaviões da Fiel, escola de samba tetracampeã de São Paulo. Muito amor, trabalho e suor de uma galera que se dedica o ano inteiro para a grande noite do desfile no Anhembi. Conheçam os bastidores do Carnaval da escola com a maior torcida do país!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.