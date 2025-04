MEU SOBRINHO FEZ 3 ANOS I ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 14/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 14/04/2025 - 20h51 ) twitter

Oi, pessoal! Chegou a hora de comemorar o aniversário de 3 anos do meu sobrinho Teo! Nesse ano ele escolheu o tema “Vingadores” e nós planejamos tudo com muito amor pra ficar do jeito que ele queria, com todas as referências desse universo e os personagens.

E já posso adiantar pra vocês que até mesmo os heróis invadiram e participaram dessa festa incrível! Ficamos muito felizes e o Teozinho amou a festa dele!

Ficaram curiosos? Então, vem conferir tudo o que aconteceu e não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijos!

Agradecemos todos que fizeram parte desse momento:

‌



Decoração: @barbaramarques.decor

Buffet: @planetakidsoficial

‌



Assessoria: @arrozdefestaoficial

Assessoria: @carolqueirozassessoria

‌



Bolo: @cakefakesp

Doces: @confeitariabarbarbarella

Algodão doce: @candypopalgodao

Brigadeiro no tacho: @delicianotacho.brigadeiria

Sorvete: @sorvetevintage

Brindes: @h1brindespersonalizados

Enfeites: @caixadecoradaoficial

Fotos: @mais.photo

Vídeos: @bgproducoes

#anahickmann #vlog #aniversário

