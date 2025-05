MISSÃO ESPOSA DE PILOTO l ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 05/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 05/05/2025 - 20h51 ) twitter

Oi, pessoal! Tudo bem? No vlog de hoje, mostrei tudo que aconteceu durante o final de semana de corrida!

Acompanhei o @eduguedesoficial em Interlagos e foi muito desafiador pra ele, porque o tempo não estava bom. Mas ele garantiu muitos troféus!!! Recomecei a rotina com tudo, já resolvendo os detalhes do quarto do Alezinho na @valcenter_planejados e amando as ideias do novo projeto.

Gostaram? Me conta nos comentários! 👇🏼 Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar tudo de pertinho!

