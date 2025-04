ORGANIZAÇÃO DO APÊ, TRABALHO E CORRIDA DO EDU I ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 10/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h51 ) twitter

Oi, pessoal! Essa semana foi muito produtiva e cheia de emoções! Recebi a equipe da @agenteorganiza aqui em casa, meus parceiros de longa data pra dar aquele up no novo closet. Além de separar algumas peças que agora estão disponíveis na minha lojinha no Enjoei!

Entre uma arrumação e outra, aproveitei um tempinho pra ir até a fazenda fazer uma sessão de fotos com looks lindos em um dos meus cenários preferidos!

E é claro que depois de todos os compromissos, fui prestigiar o Edu na corrida… e adivinhem? Ele ganhou MAIS troféus pra coleção!

Vem acompanhar tudo comigo nesse vlog e não esqueçam de comentar e se inscrever no canal. Beijoss!

