PARTICIPEI DO ACERTE OU CAIA I ANA HICKMANN

Oi, pessoal! Tudo bem? No vlog de hoje nós já começamos nos bastidores da gravação do Hoje em Dia com muito bate-papo e descontração ao lado da @ticipinheiro e @renataalves_oficial

Depois foi a hora de me preparar para a gravação do game show Acerte ou Caia com o look do @vitorzerbinato. E me diverti muito ao encontrar a querida @marciafuoriginal que também foi participar da competição.

Essa experiência foi incrível e espero que vocês tenham gostado do programa que foi ao ar nesse último sábado.

Comentem aqui que eu quero saber o que acharam. E não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beijosss!

