Plataforma de Crédito Consignado do Governo – Saiba tudo! Tudo de Entretenimento|Do canal Patricia Lages - Dicas de Economia no YouTube 13/03/2025 - 20h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governo federal está preparando uma plataforma para oferecer crédito consignado aos trabalhadores em regime CLT (com carteira assinada). Mas será que isso é bom ou ruim? Se você quer uma análise financeira imparcial, veio ao lugar certo porque aqui a gente defende o seu bolso!

.

Se este conteúdo te ajudou, imagine os meus cursos!

CURSO: Organização Financeira de A a Z

‌



Você vai aprender todas as bases para transformar sua vida financeira. Vai saber como fazer seu controle financeiro de forma fácil e definitiva, vai sair das dívidas, aprender como fazer renda extra e conhecer as regras do jogo do dinheiro. Link abaixo.

https://pay.hotmart.com/J82363707I?off=8yrtex09

‌



.

IMERSÃO: Mentalidade Financeira

‌



Nesta imersão de 10 aulas você vai entender porquê não tem uma boa relação com o dinheiro e o que fazer para mudar essa situação definitivamente. Não permite mais que o seu cérebro venha autossabotar a sua vida financeira, mas transforme sua mente para transformar sua conta bancária de uma vez por todas! Link abaixo

https://pay.hotmart.com/W87085247W?off=s64ngzcn

.

MASTERCLASS: Planejamento financeiro para 12 meses

Se você precisa colocar as contas em ordem, esta masterclass é para você. Com um método simples e fácil você vai organizar sua vida financeira como um todo e prepara-se para decolar! Link abaixo

https://pay.hotmart.com/O97047976B?off=9pf9fe3k

.

.

Matérias mostradas no vídeo:

.

Sobre a plataforma: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2025/janeiro/governo-prepara-plataforma-para-credito-consignado-a-trabalhadores-do-setor-privado-anuncia-haddad

.

Sobre o eSocial: https://www.gov.br/esocial/pt-br/centrais-de-conteudo

.

Obrigada por assistir!

.

#consignado #dinheiro #PatriciaLages #DicasdeEconomia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.