RECEBI UM PRESENTE MUITO ESPECIAL I ANA HICKMANN

Oi, pessoal! Tudo bem? No nosso vídeo de hoje, eu vou mostrar algo muito especial. Vou retomar um tipo de conteúdo que eu não fazia há muito tempo: gravando os recebidos.

Recebi esses presentes dos melhores fãs do mundo no mês do meu aniversário. Quanto carinho para preparar isso tudo! Eu agradeço muito a cada um que fez parte disso:

@centralanadu, @luzhickmann, @newsanadu, @retroanadu, @capsanadu, @apegoanadu, @musicanadu, @teamanadu, @ananda_jullia, @amanda_souzarios, @celestebittencourt.news, @fernandacapossoli, @gabrielapatriota_, @janice_steffan_prim, @liahbaldez, @rosejuvinodasilva, @vaniacosta, @anapaulaqueiros, @byancaveras, @clotildemunizcavalcante, @graziella_mendes, @isabelaismaele, @juscelisouza, @miranda_lais, @silvananeryy, @valeriabethanico, @adrianab333, @carool_camargoo, @daniele.veloso, @grazyturek, @janalins0, @leidianefd, @nathcamargo4, @suelma2g, @yasmin_monteyro

O que acharam da volta dos recebidos? Comentem aqui e não esqueçam de se inscrever no canal. Beijossss!

