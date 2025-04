Record Entretenimento e IdeaBlueSky/Disney Group fecham parceria inédita para transmitir a Kings League Espanha no Brasil A partir deste acordo inovador, o público brasileiro poderá acompanhar todas as emoções da liga que está revolucionando o futebol mundial Tudo de Entretenimento|Do R7 08/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 08/04/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grupo RECORD, em parceria com o Grupo Disney, anunciam os direitos de transmissão da Kings League Espanha para todo o território brasileiro Divulgação/RECORD

Na manhã desta terça (8), em um movimento histórico para o entretenimento esportivo no Brasil, a Record Entretenimento, empresa do Grupo RECORD, em parceria com a IdeaBlueSky, empresa do Grupo Disney, anunciam a aquisição dos direitos de transmissão da Kings League Espanha para todo o território brasileiro.

A partir deste acordo inovador, o público brasileiro poderá acompanhar, todas as emoções da liga que está revolucionando o futebol mundial — com transmissões ao vivo, conteúdos especiais e cobertura multiplataforma por meio das plataformas do Link Sport Club Podcast.

O fenômeno Kings League Espanha

Criada pelo ex-jogador Gerard Piqué em 2022, a Kings League Espanha é uma liga de futebol 7 que mistura esporte, entretenimento e tecnologia. Com regras inovadoras, partidas dinâmicas e uma proposta interativa que envolve o público em tempo real, a liga conquistou milhões de fãs ao redor do mundo.

Os times são comandados por lendas do futebol e personalidades do universo digital, como Iker Casillas, Kun Agüero, Ibai Llanos e Ronaldinho Gaúcho, e os jogos são disputados com cartas secretas, substituições livres e desafios surpresa que tornam cada partida imprevisível e eletrizante.

‌



Com transmissões ao vivo que alcançam picos de audiência nas redes sociais e plataformas digitais, a Kings League Espanha transformou-se em um espetáculo global, promovendo uma experiência única que vai além do esporte tradicional.

Uma nova era de entretenimento esportivo no Brasil

Com a chegada da Kings League ao Brasil, o público poderá desfrutar de transmissões exclusivas em português, com narração vibrante, comentários especializados e uma cobertura pensada para engajar torcedores de todas as idades. A parceria entre a Record Entretenimento e a IdeaBlueSky/Disney marca um novo momento no consumo de conteúdo esportivo.

‌



Mensagem de Paulo Calil, Diretor Executivo da Record Entretenimento

“É com enorme orgulho que anunciamos esta parceria com a IdeaBlueSky/Grupo Disney, para trazer ao Brasil a Kings League Espanha — a mais empolgante, criativa e disruptiva liga de futebol do mundo.

Transmitir a melhor Kings League do mundo no Brasil é mais do que um privilégio — é um marco na história do entretenimento esportivo nacional”. — Paulo Calil, Diretor Executivo da Record Entretenimento.

‌



Mensagem de Jose Collado, Presidente da Abu Dhabi Consultant Group

“Este acordo entre a Record Entretenimento e a IdeaBlueSky/Disney não apenas democratiza o acesso à Kings League Espanha no Brasil, como também redefine o consumo esportivo na era digital.

Como distribuidores do sinal, celebramos uma parceria que impulsiona a inovação e leva o futebol do futuro a milhões de fãs. A Kings League vai além de uma competição; é um movimento cultural, e temos orgulho de fazer parte dessa revolução”. — Jose Collado, Presidente da Abu Dhabi Consultant Group.