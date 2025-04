SACHA BALI REVELA ESTRATÉGIA DE ‘ADOTAR’ LUANA EM A FAZENDA Tudo de Entretenimento|Do canal Selfie Service Cortes no YouTube 21/04/2025 - 21h20 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jogador! Sacha Bali, campeão de #AFazenda, revelou chamar Luana para jogar juntamente com ele, Yuri e Gui Vieira no programa, de forma estratégica para que Luana não ficasse sozinha pois sabia que isso podia fortalecer ela assim como aconteceu com ele e Luana acabar tomando seu enredo para ela #SelfieService

Inscreva-se no canal Lucas Selfie: https://www.youtube.com/@LUCASELFIE/

Inscreva-se no canal de cortes: https://www.youtube.com/@selfieservicecortes/

🤳 Segue a gente lá:

‌



Instagram: @lucaselfie https://www.instagram.com/lucaselfie/

Instagram: https://www.instagram.com/selfieservice/

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.