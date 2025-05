THAIDE RELEMBRA OS PERRENGUES QUE PASSOU EM “A LIGA” NA BAND! Tudo de Entretenimento|Do canal Selfie Service Cortes no YouTube 03/05/2025 - 16h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 20h54 ) twitter

“A gente ia ser linchado, sem dúvida nenhuma!”, no #SelfieService Thaide relembra momentos que viveu nas gravações de “A Liga”, programa da band, onde viajou para fazer uma matéria no Paraguai mostrando a facilidade que se tem ou tinha de entrar com coisas ilegais no Brasil.

