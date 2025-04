TRABALHANDO EM SÃO PAULO, CAMPO GRANDE E RIO DE JANEIRO I ANA HICKMANN Tudo de Entretenimento|Do canal Canal Ana Hickmann no YouTube 07/04/2025 - 20h00 (Atualizado em 07/04/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oi, pessoal! Tudo bem? No nosso vlog de hoje eu vou mostrar muita correria e trabalhos que fiz por aqui. Foi uma semana bem intensa e é claro que gravei tudo pra vocês acompanharem aqui no canal.

Gravei o programa bem cedinho e já fui direto para o escritório resolver algumas pendências! Logo logo iremos lançar minha parceria com a @topland.oficial, marca com produtos incríveis para os pets. E o Joaquim até virou a estrela na embalagem. Acredita?

Na semana também fui no @vitorzerbinato experimentar alguns looks maravilhosos e deixei alguns modelos selecionados que eu amei! E viajei para Campo Grande para participar do evento inspirador Delas Day pra falar com as mulheres fortes do nosso país e contar um pouco sobre as minhas experiências pessoais e profissionais.

Voltei pra casa só pra descansar um pouco e partir para o Rio de Janeiro para o evento da @formulanaturaloficial. Eu recebi esse convite pra falar como a marca tem sido importante pra cuidar da saúde dos meus bichinhos, já que ela está sempre presente no dia a dia deles.

‌



O que acharam desses dias agitados? Comentem aqui e não esqueçam de se inscrever no canal. Beijossss!

INSCREVA-SE: https://goo.gl/FaiZHX

‌



SIGAM: @ahickmann - https://www.instagram.com/ahickmann/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/anahickmannoficial

‌



TWITTER: @ahickmann - https://twitter.com/ahickmann

#anahickmann #vlog #viagem

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.