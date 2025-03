Tudo sobre CONSIGNADO para CLT – Tire suas dúvidas! Tudo de Entretenimento|Do canal Patricia Lages - Dicas de Economia no YouTube 23/03/2025 - 17h31 (Atualizado em 23/03/2025 - 20h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta live você tirará todas as suas dúvidas sobre o novo empréstimo consignado para trabalhadores CLT, ou seja, funcionários de empresas privadas com carteira assinada. Você saberá se a medida traz benefícios ou não, os cuidados que deve tomar, como solicitar e tudo mais que precisa saber antes de tomar sua decisão.

.

.

.

‌



Masterclass VIVA SEM DÍVIDAS!

Se você quer quebrar o ciclo das dívidas, saber como negociar descontos, as leis a seu favor, limpar seu nome e viver em paz com o seu dinheiro, entre agora mesmo no meu GRUPO VIP clicando neste link: https://patricialages.com.br/vivasemdividas/

‌



.

.

‌



.

Fontes usadas neste vídeo:

• Análise: "Empréstimo consignado para funcionários CLT: oportunidade ou armadilha?" https://acesse.one/2SZuH

• "Servidor é quem mais deve no consignado": https://l1nq.com/IiXrw

• Calculadora do Cidadão do Banco Central: https://acesse.one/O6ABO

.

Obrigada por assistir!

.

#emprestimos #consignado #clt #PatríciaLages #DicasdeEconomia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.