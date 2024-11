Rodrigo Santoro chora ao falar de novo filme: 'sou pai e me emociono de outra forma'

Durante coletiva de imprensa, Rodrigo Santoro se emocionou ao falar sobre Arca de Noé , filme que ele protagoniza ao lado de Marcelo Adnet. O ator contou sobre a experiência pessoal que ele possui com uma das músicas presentes na animação, "Menininha", composta pelo consagrado poeta brasileiro Vinícius de Moraes. "Essa sempre foi uma música que me encantava quando criança e eu não sabia explicar o porquê. Agora quando escuto ‘Menininha’ eu compreendo, sou pai de duas filhas e me emociono de outra forma.” disse o ator e entre lágrimas brincou, “isso não estava no planejamento”.