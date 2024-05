Faça parte da campanha da Universal e ajude as vítimas das chuvas no RS Iniciativa do UniSocial oferece comida, água, cobertores e itens de higiene em 334 cidades do estado

Desde a última segunda-feira (29), as fortes tempestades no Rio Grande do Sul têm provocado diversos transtornos à população gaúcha, com inundações, deslizamentos de terra e quedas de barreiras. Até o momento, 83 pessoas morreram, além de milhares que seguem desabrigadas.

Diante desse cenário de calamidade, a Universal se uniu para ajudar as vítimas das cheias, na campanha “SOS Chuvas Rio Grande do Sul”. Ao todo, são 18 mil voluntários por todo o estado, distribuindo marmitas, cobertores, kits de higiene e água aos moradores isolados.

Campanha da Universal “SOS Chuvas Rio Grande do Sul” oferece ajuda humanitária às vítimas das chuvas no RS

No total, 334 municípios atingidos pelos temporais estão recebendo ajuda pelo trabalho do UniSocial. Desde o último fim de semana, voluntários da iniciativa já distribuíram cerca de 20 mil marmitas, 75 mil garrafas de água, 16 mil kits de higiene e mais de 8 mil lanches.

Quem reside ou está no Rio Grande do Sul e quiser doar itens básicos e emergenciais, pode levar os suprimentos até uma Universal mais próxima, que esteja a até 200 km das áreas afetadas.

Quem está em outras áreas do Brasil também pode ajudar fazendo uma doação de qualquer valor diretamente no PIX oficial do UniSocial: social@universal.org. Os valores arrecadados vão ser revertidos em comida, cobertores e suprimentos para as famílias que estão desabrigadas na maior tragédia climática do Sul do Brasil. Faça parte dessa iniciativa!