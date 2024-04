Mês da Mulher: ações da TIM mostram que equidade é possível Projeto em parceria com a plataforma Mulheres Positivas foi apresentado no programa Hoje em Dia

Para celebrar o Mês da Mulher comemorado em março, o programa Hoje em Dia apresentou para o público as ações do projeto Equidade é Possível, desenvolvido pela TIM em parceria com a plataforma Mulheres Positivas.

Dividido em cinco episódios, a apresentadora Ana Hickmann e seus convidados repercutiam ações que vão se estender para além deste mês, tais como: Segurança, Empregabilidade, Representatividade e Empreendedorismo, reforçando o compromisso da operadora com a equidade de gênero no mercado de trabalho e o combate a qualquer tipo de preconceito e violência contra a mulher.

Chegou a hora de relembrar essas ações. Confira!

Episódio 1 - Segurança

No primeiro episódio, Ana Hickmann recebeu Carolina Couto de Mattos, Diretora Nacional Lojas Próprias TIM; e Fabi Saad Niemeyer, fundadora da plataforma Mulheres Positivas, para falar sobre empoderamento feminino e proteção às mulheres. Veja!

Episódio 2 - Empregabilidade

No segundo episódio, Ana Hickmann conversou com Silmara Aparecida Maximo, Head of Sales Consumer & SMB TIM Brasil; e Fabi Saad Niemeyer, fundadora da plataforma Mulheres Positivas, sobre mulheres no mercado de trabalho e como a operadora de telefonia tem ajudado elas a conquistarem um emprego. Confira!

Episódio 3 - Representatividade

No terceiro episódio, a Ana teve um bate-papo com Aline Borges, Senior Manager HR System da TIM Brasil; e Alexandre Cenerli, Head de Operações & Comercial da plataforma Mulheres Positivas, para falar sobre representatividade e a participação das mulheres na liderança de cargos estratégicos de grandes empresas. Assista!

Episódio 4 - Empreendedorismo

No quarto episódio, o tema foi empreendedorismo. Para falar sobre os desafios da mulher empreendedora, a Ana Hickmann recebeu Leonarda Ofranti, Head de Digital Education Services da TIM; e Alexandre Cenerli, Head de Operações & Comercial da plataforma Mulheres Positivas. Veja como a TIM valoriza a inovação e incentiva as mulheres a se desenvolverem e empreenderem!

Episódio 5 - Equidade

No quinto e último episódio do quadro Equidade é Possível com a TIM e o Mulheres Positivas, a equidade foi destaque. Para falar sobre as ações que a operadora de telefonia tem realizado para mudar a realidade das mulheres, a Ana recebeu Carolinne Spiegel, Advertising Senior Manager da TIM Brasil. Veja o que ela disse!

O Mês das Mulheres está no fim, mas na TIM a luta pela equidade de gênero é todos os dias.

Essa é uma pauta urgente e que a marca acredita que é possível mudar esse cenário de desigualdade com ações efetivas. Por isso, segue com seu compromisso por uma sociedade mais segura, respeitosa e com oportunidades para todas as mulheres.

Conheça as iniciativas TIM e não deixe de se conectar com nossas ações para tornar o mundo um lugar onde #AEquidadeÉPossível.