Universal e Governo do Rio Grande do Sul recebem doações para ajudar as vítimas da tragédia Faça parte da campanha “SOS Chuvas Rio Grande do Sul” e ajude as milhares de famílias afetadas pelas enchentes

Alto contraste

A+

A-

Diante do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, a Universal têm se mobilizado para arrecadar doações para as vítimas das enchentes históricas que atingem as cidades do Sul do país. A campanha “SOS Chuvas Rio Grande do Sul” do UniSocial surgiu com a finalidade de estender o suporte físico, emocional e espiritual àqueles que perderam tudo em meio ao caos que assola a região.

Cerca de 18 mil voluntários atuam em todo o estado, distribuindo marmitas, cobertores, kits de higiene e água aos moradores isolados. Desde o último fim de semana, a iniciativa já distribuiu cerca de 20 mil marmitas, 75 mil garrafas de água, 16 mil kits de higiene, 4,5 mil cobertores e mais de 8 mil lanches em 334 municípios do Rio Grande do Sul.

Voluntários do UniSocial entregam cobertores às famílias afetadas pelas enchentes

Quem reside no estado e quer fazer parte dessa importante iniciativa, pode levar itens básicos e emergenciais até a Universal mais próxima, que esteja a até 200 km das áreas afetadas pelas cheias. Também é possível fazer doações diretamente no PIX oficial do UniSocial: social@universal.org e ajudar as milhares de famílias afetadas pelas enchentes.

O governo gaúcho também reativou o canal de doações em dinheiro para a conta SOS Rio Grande do Sul. Foi reestabelecida a chave de PIX do CNPJ: 92.958.800/0001-38, vinculada à conta bancária do Banrisul. Os recursos arrecadados são integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas da tragédia e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.

Publicidade