24 combinações e make em 5 minutos: conheça o batom 100% customizável usado por Camila Queiroz Nova linha de batons Linha Amulips da Eudora une tendência, tecnologia e sofisticação para sua make Viva a Vida|Renato Fontes 01/08/2024 - 12h45 (Atualizado em 01/08/2024 - 12h50 ) ‌



Atriz Camila Queiroz é embaixadora da marca Eudora Divulgação/Eudora

O batom é um cosmético indispensável na maquiagem de qualquer mulher. Com uma variedade enorme de cores, texturas e composições, o acessório, além de destacar os lábios, é capaz de dar aquele “up” no visual, seja para uma ocasião especial ou simplesmente para o dia a dia.

Mas já imaginou ter 24 possibilidades de combinações em um mesmo batom? E que tal uma make glamourosa e sofisticada em apenas 5 minutos? Para celebrar o Dia do Batom, comemorado em 29 de julho, a Eudora, marca do Grupo Boticário, lançou uma novidade no mercado: Amulips, novo batom 100% customizado, que une tendência, tecnologia e sofisticação para sua make.

Filme com atriz Camila Queiroz destaca batom 100% customizável

A atriz Camila Queiroz é embaixadora e a grande estrela da campanha publicitária da nova linha de batons Amulips da Eudora. No filme, a artista aparece escolhendo seu ícone fashion, segurando o batom, revelando detalhes da textura, cor e forma do produto ao girá-lo.

Na sequência, aparece uma escada em espiral, que segue o movimento do batom e sugere uma imersão no universo do produto. Conforme a atriz sobe pelos degraus, mudanças visuais ocorrem: as paredes mudam suas cores, os corrimãos se metamorfoseiam e o ambiente se transforma, revelando as diversas estampas dos cases disponíveis no lançamento. Assista:

Sobre o Batom Eudora Amulips customizável

Nova linha de batons 100% customizáveis Eudora Glam Amulips oferece 24 possibilidades de combinações com oito cores icônicas Divulgação/Eudora

São 24 possibilidades de combinações com oito cores icônicas, sendo quatro mattes e quatro semi-mattes, todas testadas e aprovadas para diversos tons de pele. São elas:

Cores Mattes: Vermelho Coragem, Marrom Determinado, Vinho Atitude e Alaranjado Destemido

Cores Semi-mattes: Rosa Autêntico, Marrom Confiante, Malva Incomparável e Vermelho Envolvente

Você ainda pode escolher uma das três cases disponíveis, que são vendidas separadamente, com estampas inspiradas nas últimas tendências da moda (Rosa Glamour, Preto Chique e Dourado Sofisticado) para mostrar que tem brilho único. Quer mais?

A linha Eudora Amulips tem fórmula inovadora com Glucolips, tecnologia que acelera a renovação celular, também combate ressecamento e vincos, promovendo lábios mais lisos e macios logo na primeira aplicação. Além disso, garante:

Hidratação profunda

Acabamento matte aveludado

Longa duração

Aplicação uniforme com cores intensas

Refilável

Aprenda a personalizar o batom 100% customizável Eudora Glam Amulips

1. Escolha a cor e o acabamento do batom que mais combina com você

2. Escolha entre 3 opções de cases com estampas exclusivas

3. Ao montar o seu batom, encaixe a parte inferior do refil na base que acompanha a case. Em seguida, retire a tampa transparente do refil, substituindo-a por sua case preferida

Como usar o batom Amulips?

A Eudora orienta aplicar o batom diretamente nos lábios, ou se preferir, com o auxílio de um pincel até chegar ao acabamento desejado. Reaplique sempre que quiser.

Orientações sobre o batom Amulips

De acordo com a marca, não aplique em pele irritada ou lesionada. Descontinue o uso em caso de sensibilização. Conserve o produto bem fechado, longe da luz e do calor excessivo. Mantenha fora do alcance de crianças.

Nenhum produto Eudora é testado em animais, ou seja, este item possui selo Cruelty Free.

Esse ícone fashion já está disponível no site ou com a representante. Saiba mais sobre o batom 100% customizável Eudora Amulips.