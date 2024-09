Glam Metals Eudora: conheça a nova edição limitada de make que tem partículas de ouro 24K Formulação está presente no Primer e em dois novos batons cremosos da marca; saiba mais! ÁREA DE MULHER|Renato Fontes 07/09/2024 - 00h00 (Atualizado em 07/09/2024 - 00h00 ) ‌



Glam Metals de Eudora é uma nova edição limitada de make que tem partículas de ouro 24K Divulgação/Eudora

É hora de dar mais glamour e sofisticação à sua make. Eudora, a marca mais fashionista e luxuosa em maquiagens, lança neste mês a Edição Limitada Glam Metals com partículas de ouro 24K para o Primer e em dois novos batons cremosos.

A proposta da marca, que pertence ao Grupo Boticário, é proporcionar luxo e exclusividade às consumidoras, além do acesso delas às tendências de makes mais quentes das passarelas de moda.

Para promover o lançamento de Glam Metals, Eudora veicula uma campanha nas redes sociais com a influenciadora Maria Braz e a atriz Jeniffer Dias.

As personalidades são as grandes estrelas de uma sequência de vídeos sobre a tendência do mix de metais, apresentando às consumidoras de forma leve e fashionista, além de divulgar os produtos da nova linha de Edição Limitada. Assista:

‌



Conheça a exclusividade que só a Edição Limitada Glam Metals proporciona para você

Novo Primer Líquido Eudora

Primer Líquido EUDORA Divulgação/Eudora

● 8 horas de duração

● Pele instantaneamente mais iluminada e uniforme com Ouro 24K

‌



● Disfarça poros e linhas de expressão

● Rápida absorção, textura leve e confortável

‌



● Não craquela ou esfarela a maquiagem

Nova Palette de Sombras Eudora

Palette de Sombras EUDORA Divulgação/Eudora

● Alta pigmentação: textura aveludada e de fácil aplicação.

● Efeito Multidimensional: Com micropartículas de brilho reflexivas para um altíssimo impacto

● Embalagem sofisticada: inspirada na tendência do Mix de Metais Ouro e Prata

● 9 cores (entre Soft Matte e Super Brilho)

2 novos batons cremosos Eudora

Novos batons cremosos EUDORA Divulgação/Eudora

● Lábios hidratados por até 5 horas

● Textura macia e confortável que não resseca os lábios

● Acabamento iluminado natural com Ouro 24K

● 2 cores que atendem diversos tons de pele

Novo Pincel multifuncional retrátil Eudora

Novo Pincel multifuncional retrátil EUDORA Divulgação/Eudora

● Cerdas prateadas e duo fiber para trazer a funcionalidade na aplicação e o charme do duo entre prata e dourado.

● Prático para levar para onde quiser

Sobre Eudora

No mercado desde 2011, Eudora tem como principal missão ser espelho das mulheres que são protagonistas das próprias vidas e correm atrás de seus sonhos. A marca reforça e valoriza que cada pessoa se reconheça como especial e singular, porque o brilho de cada uma é único.

O glamour, a sofisticação e a qualidade dos produtos se destacam em categorias, como maquiagem, perfumaria, cabelos, corpo, banho, cuidados faciais e infantis. Hoje a marca conta com um portfólio de mais de 600 itens de beleza.

Presente em todo o território nacional, Eudora chega até os consumidores por meio de representantes, e-commerce, farmácias e perfumarias, entregando experiências e sensações únicas em produtos de alta performance.

Eudora. Seu brilho